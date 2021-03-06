Показав рівень: як Луческу у 75 років набиває м'яч – відео

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, якому торік виповнилося 75 років, на тренуваннях активний і не проти понабивати м'яч.

Наразі "біло-сині" під пильним наглядом румунського фахівця та його тренерського штабу продовжують підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Миная.

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Майстерність Луческу

В ході інтенсивних тренувань навіть Мірча Луческу знайшов кілька секунд, щоб "погратись" із м'ячем та показати досить хороший приклад своїм підопічним. 75-річний наставник Динамо понабивав круглого та відверто усміхався, мабуть, пригадуючи молодість.

Як Луческу набиває м'яч: дивіться відео

7 березня, кияни зіграють проти Миная, а 11 березня на Динамо очікує серйозний екзамен в Лізі Європи – перший матч 1/8 фіналу проти Вільяреала у Києві.