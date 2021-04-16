Як Кавані ударом з льоту забив ефектний гол за МЮ у Лізі Європи: відео

Манчестер Юнайтед 15 квітня приймав Гранаду у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Едінсон Кавані відкрив рахунок у зустрічі.

Красивий гол МЮ

До другого матчу Манчестер Юнайтед підійшов з комфортною перевагою у рахунку 2:0. Однак на цьому "червоні дияволи" не зупинились та з таким же рахунком переграли Гранаду у домашній зустрічі.

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Нулі на табло розмочив Едінсон Кавані. Вже на 6-й хвилині уругвайський нападник отримав передачу головою від Погба та у районі 11 метрів з льоту потужно пробив у кут воріт іспанського клубу. М'яч класно потрапив на ногу Кавані, голкіпер лише поглядом провів постріл у власні ворота.

Для 34-річного Кавані цей результативний удар став 9-м у 30 матчах за МЮ у цьому сезоні в усіх турнірах. Також у його активі дві гольові передачі.

Едінсон забив дебютний гол у цьогорічному розіграші Ліги Європи за два поєдинки.

У другому таймі англійці ще одного разу відзначились у володіннях суперника. Зробили вони це не без допомоги іспанців. Захисник Гранади Вальєхо на 90-й хвилині зустрічі відзначився автоголом та поставив крапку у протистоянні – 2:0 на користь МЮ.

Клуб з Манчестера вийшов у півфінал Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перша зустріч запланована на 29 квітня. Матч-відповідь відбудеться 6 травня.

Відео голу Кавані у ворота Гранади