Як Кавані "поховав" Рому у Лізі Європи, оформивши другий поспіль дубль: відео

Рома 6 травня приймала Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. За гостей двічі відзначився Едінсон Кавані.

Гольова феєрія Кавані

Манчестер Юнайтед у першій зустрічі зробив комфортний рахунок перед другим матчем. "Червоні дияволи" наколотили у ворота Роми 6 голів. Натомість італійці забили лише двічі. За МЮ дубль оформив Едінсон Кавані.

Більше про матч Манчестер Юнайтед вийшов у фінал Ліги Європи, програвши Ромі: відео

У другому поєдинку уругвайський форвард знову відзначився дублем. Саме перший гол футболіста розмочив нулі на табло. Кавані отримав передачу на хід від партнера по команді та розстріляв володіння Роми.

Вже у другій 45-хвилинці за рахунку 2:1 на користь Роми Едінсон вдруге за матч засмутив голкіпера господарів. Кавані відгукнувся на верхову передачу у штрафному майданчику та головою перевів м'яч у сітку воріт. Для уругвайця цей дубль став другим поспіль у поєдинках з італійським клубом.

За 34 поєдинки в усіх турнірах Кавані наколотив 14 голів та віддав 5 асистів. У Лізі Європи 34-річний футболіст забив 5 м'ячів за 4 матчі.

Однак його два результативні постріли не дозволили МЮ переграти Рому – 3:2 звитяга італійської команди. Цей успіх не дозволив італійцям вийти у фінал Ліги Європи. 8:5 на користь МЮ за підсумками двох зустрічей.

Перший гол Кавані відео

Відео другого голу Кавані