Хотілося спокою, – Бєсєдін про відхід з Динамо та реакцію Суркіса

Екснападник київського Динамо, Артем Бєсєдін, розповів, як відбувався його перехід в закордонний клуб. Зокрема він відзначив реакцію президента киян, Ігоря Суркіса.

В липні 2023 року Артем Бєсєдін покинув Динамо. Він перейшов у казахський Ордабаси на правах вільного агента.

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Як Суркіс відреагував на відхід Бєсєдіна

Футболіст зазначив, що президент Динамо хотів аби він залишився, однак поставився з розумінням до його рішення.

Це було наше спільне рішення. Ми добре розійшлися. Ігор Михайлович Суркіс був не проти, щоб я залишився в Динамо, але водночас президент увійшов у моє становище, за що йому велике спасибі. Хотілося більше спокою для моєї багатодітної родини,

– розповів Артем Бєсєдін.

Довідка. У сезоні-2023/2024 гравець провів за Ордабаси 19 матчів, у яких забив три голи.

Відзначимо, що контракт Артема з казахським клубом діє до кінця 2024 року.