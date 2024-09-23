В июле 2023 года Артем Беседин покинул Динамо. Он перешел в казахский Ордабасы на правах свободного агента.

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Как Суркис отреагировал на уход Беседина

Футболист отметил, что президент Динамо хотел чтобы он остался, однако отнесся с пониманием к его решению.

Это было наше общее решение. Мы хорошо разошлись. Игорь Михайлович Суркис был не против, чтобы я остался в Динамо, но в то же время президент вошел в мое положение, за что ему большое спасибо. Хотелось больше покоя для моей многодетной семьи,

– рассказал Артем Беседин.

Справка. В сезоне-2023/2024 игрок провел за Ордабасы 19 матчей, в которых забил три гола.

Отметим, что контракт Артема с казахским клубом действует до конца 2024 года.