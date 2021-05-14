Як гравець збірної України на власному весіллі дивився фінал Динамо – Зоря: кумедне відео

Опорник Ференцвароша та збірної України Ігор Харатін 13 травня відсвяткував весілля. Футболіст під час святкування встиг навіть подивитись фінал Кубка України.

Весілля Харатіна, але перегляд фіналу за розкладом

Кумедне відео з'явилось у мережі та неабияк розсмішило футбольних фанатів. Ігор Харатін вирішив показати свій професіоналізм не лише на футбольному полі, а й на власному весіллі.

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Гравець збірної України встиг не лише одружитись, а й сидячи за столом подивитись через телефон фінальний матч Кубка України Динамо – Зоря. Швидше за все колишній футболіст Зорі вболівав саме за луганський клуб. Можливо, його серце було за столичний клуб, у структурі якого він виступав 9 років.

Це відео з весілля кинула у сторіс в інстаграм дружина футболіста Карина Харатін.

Кумедне відео з весілля Харатіна

Харатін у серпня 2016 року до кінця січня 2019 виступав за клуб з Луганська. 30 січня 2019 року опорник підписав контракт із угорським Ференцварошем, за який виступає до сьогодні. Його угода з чемпіоном Угорщини розрахована до кінця червня 2022 року.

У цьому сезоні за угорців Ігор провів 37 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

До слова, команди перевели матч у додаткові 15-хвилинні тайми, де сильнішими виявились динамівці. На 98-й хвилині Циганков після прострілу Родрігеса та дотепної передачі Буяльського забив переможний гол київського клубу – 1:0.