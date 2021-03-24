Як Грізманн забив гол у ворота збірної України: відео

У матчі між збірними Франції та України рахунок був відкритим вже на 19-й хвилині. Відзначитися вдалося форварду французів Антуану Грізманну.

На 19-й хвилині матчу Франція провела атаку. Послідував навіс на Павара. Французький захисник в цей момент був в офсайді, але арбітр його не зафіксував.

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Та в Павара м'яч виборов Миколенко. Після цього Кривцов головою виніс м'яч за межі штрафного майданчика, де Зінченко намагався поборотися за нього. Проти нього були Коман та Грізманн. Саме останній і виборов м'яч. І опинившись на куті штрафного майданчика без опіки, форвард вирішив пробити у дальній кут воріт.

Удар виявився достатньо прицільним – Бущан не зумів дотягнутися до м'яча, який влетів під дальню штангу.

Відео голу Грізманна