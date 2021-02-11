Як гравці Браги штовхали машину швидкої допомоги прямо під час матчу: відео

Вже на початку зустрічі гості відкрили рахунок завдяки удару Таремі. Однак матч запам'ятався шаленою кількістю боротьби на футбольному полі. Перший тайм завершився мінімальною перемогою Порту 0:1.

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Курйозний момент у Кубку Португалії

На 60-й хвилині суддя зупинив поєдинок через грубу гру на захиснику Браги Давіду Карму. Арбітр гри звернувся за допомогою до ВАР. Після відеоповтору рефері показав Діасу червону картку. Порту був змушений грати у меншості.

Далі було найкумедніше. На поле виїхав автомобіль швидкої допомоги, щоб забрати травмованого футболіста з поля. Але зрушити з газону не зміг, тоді на допомогу прибігли гравці Браги, які гуртом штовхали бус за межі футбольного поля.

Цей епізод значно затягнув гру, тому суддя додав до основного часу матчу аж 12 хвилин. До слова, вони допомогли господарям зрівняти рахунок. У цей час Урібе небезпечно зрізав суперника та побачив перед собою червоне світло. Гості дограли матч удев'ятьох.

Таким подарунком від гравців Порту скористались господарі. На 90+12 хвилині Франсержіу опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в сітку по центру воріт. У підсумку – 1:1.