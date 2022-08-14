У найкращому стилі нападника: гол воротаря КПР врятував команду від поразки – рідкісне відео

КПР 13 серпня гостював на полі Сандерленда у третьому турі Чемпіоншипу. Гості завдяки голу голкіпера врятувались від виїзної поразки.

Перемога втекла з рук господарів

Основні 90 хвилин матчу закінчились перемогою Сандерленда 2:1. Але суддя додав декілька хвилин до поєдинку, які стали рятувальними для гостей, пише 24 канал.

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На другій компенсованій до зустрічі хвилині КПР заробив право на кутовий. Голкіпер команди теж прибіг у штрафний суперника та зробив це недаремно.

З першого разу Сені Дьєнгу не вдалось пробити, але після другої верхової передачі найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у сітку воріт Сандерленда.

Цей гол не лише врятував КПР від поразки (2:2), а й дозволив сенегальському голкіперу стати першим в історії клубу воротарем, який відзначився голом.

Відеоогляд матчу Сандерленд – КПР (гол голкіпера з 1:22)