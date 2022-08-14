Победа сбежала из рук хозяев

Основные 90 минут матча завершились победой Сандерленда 2:1. Но судья добавил несколько минут к поединку, которые стали спасательными для гостей, пишет 24 канал.

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На второй компенсированной до встречи минуте КПР заработал право на угловой. Голкипер команды тоже прибежал в штрафную соперника и сделал это не зря.

С первого раза Сени Дьенгу не удалось пробить, но после второй верховой передачи лучше сыграл на втором этаже и головой перевел мяч в сетку ворот Сандерленда.

Этот гол не только спас КПР от поражения (2:2), но и позволил сенегальскому голкиперу стать первым в истории клуба отличившимся голом вратарем.

Видеообзор матча Сандерленд – КПР (гол голкипера с 1:22)