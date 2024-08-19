Якби він поїхав на Олімпіаду, то Україна б виграла турнір, – дружина Георгія Судакова

Єлизавета Судакова розповіла про реакцію свого чоловіка на те, що Шахтар не відпустив його на Олімпіаду-2024. Вона вважає, що Георгій змінив би хід турніру.

Шахтар не відпустив Георгія Судакова на Олімпіаду-2024 на прохання Руслана Ротаня. Після Євро-2024 футболіст залишився в розташуванні команди.

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Реакція Судакова на недопуск до Олімпіади

Дружина футболіста зазначила, що Георгій дуже хотів поїхати на турнір і сподівався, що його відпустять.

Він дуже засмутився, коли його не відпустили. Я не знаю, чому його не відпустили. Напевно був потрібен команді, щоб готуватися до нового сезону. Якби він поїхав на Олімпійські ігри, то я думаю, що Україна б 100% виграла футбольний турнір,

– розповіла Єлизавета.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України завершила виступи на Олімпіаді-2024 ще на груповому етапі. Підопічні Руслана Ротаня програли Іраку (2:1), перемогли Марокко (2:1) та поступилися Аргентині (2:0).