Як гарматний удар футболіста Монако ледь не порвав сітку воріт у чемпіонаті Франції: відео

Монако у рамках 23 туру французької Ліги 1 обіграв Ніццу (2:1). Переможний гол господарів став справжньою "вишенькою на торті".

Джерело: 24 канал

Підопічні Ніко Ковача вже протягом 9-ти поєдинків не знають смаку поразок. 3 лютого Монако здобув чергову перемогу у цьому сезоні завдяки дублю Віссама Бен-Єддера.

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Неймовірний гол

Перший тайм завершився мінімальною перемогою господарів. Пенальті впевнено реалізував Бен-Єддер. По перерві Ніцца зрівняла рахунок завдяки голу Ле Мела.

Але не довго рахунок протримався рівний. Вже через 4 хвилини Монако знову забив. Господарі заробили перспективний штрафний, який взявся виконувати автор першого голу у зустрічі. Бен-Єддер гарматним пострілом ледь не порвав сітку воріт – 2:1.

Тепер у доробку автора дубля 11 голів у 22 матчах. Також він 5 разів асистував партнерам по команді.

Після 23 поєдинків Монако "дихає у спину" лідерській трійці Ліги 1 – 4 місце та 45 очок. Клуб поступається лідеру чемпіонату Ліллю 6 очками.

Монако – Ніцца відеоогляд (переможний гол з 2:17)