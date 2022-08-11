Футболістка Коста-Рики забила божевільний гол прямим ударом зі штрафного на ЧС: яскраве відео

Матч чемпіонату світу до 20 років Коста-Рика – Австралія запам'ятався шаленим голом господарок зустрічі. Хоча Коста-Рика поступилась супернику, але її єдиний м'яч перевершив усі голи австралійських футболісток.

Неймовірний штрафний

На 19-й хвилині футболістки Коста-Рики несподівано розмочили нулі на табло. Господарки заробили право на штрафний, який став результативним. Навіть далека відстань не злякала Александру Пінелль.

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19-річна гравчиня прямим ударом зі штрафного вразила ворота Австралії. Голкіперка не змогла дотягнутись до м'яча, який за красивою траєкторією залетів під поперечину воріт гостей.

Відео голу Коста-Рики

Шкода, що навіть такий шедевр не врятував костариканок від поразки. Ще до перерви австрійки не лише зрівняли рахунок у матчі, а й вийшли уперед – 1:2. Голи забивали Хантер та Генрі.

Після відпочинку ще один м'яч влетів у ворота Коста-Рики завдяки точному удару Фентон.

У підсумку – 1:3, поразка Коста-Рики. Але її єдиний гол у поєдинку заслуговує лише на оплески.