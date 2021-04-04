Як футболіст Серії А забив гол "ножицями" у падінні через себе: відео

Лаціо у рамках 29 туру Серії А приймав Спецію. Гості поступились, але забили неймовірний гол, який претендуватиме на найкращий результативний постріл року в Італії.

Гол-красень у Серії А

Футболісти влаштували засуху у першому таймі. Друга частини гри була щедрою на голи. Першими у зустрічі відкрили рахунок господарі поля завдяки результативному удару Лаццарі.

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Відповідь футболістів Спеції була дуже ефектною. На 73-й хвилині Г'ясі віддав верхову передачу на Верде, той перебуваючи спиною до воріт "орлів" пробив у падінні ножицями через себе. М'яч влетів прямо у дев'ятку володінь Рейни, у якого просто не було шансів, щоб врятувати команду від пропущеного голу.

Для Верде цей гольовий постріл став шостим у 17 матчах у всіх турнірах цього сезону.

Це постріл Верде став справжньою окрасою зустрічі. Однак його гол не допоміг Спеції втримати нічию. На 88-й хвилині з пенальті відзначився Кайседо та вирвав перемогу для Лаціо – 2:1.

Цікаво, що господарі догравали цей поєдинок у меншості. У компенсовані арбітром хвилини до матчу Лаццарі та Корреа отримали вилучення, але це не вплинуло на рахунок зустрічі.

Лаціо – Спеція відеоогляд матчу (гол Верде з 1:50)