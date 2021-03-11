"Король" повернувся: як Федерер вперше переміг за 405 днів – відео найкращих моментів матчу

У середу, 10 березня, у Досі легендарний тенісист Роджер Федерер нарешті повернувся на корт. Швейцарець з труднощами переміг британця Дена Еванса.

Тріумфальне повернення Федерера

2 години 26 хвилин знадобилось Роджеру Федереру, щоб здобути перемогу над Деном Евансом. Для швейцарського тенісиста ця звитяга стала першою за 405 днів після перерви від змагань. Причиною такої тривалої відсутності спортсмена стали операції на коліні.

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Матч дався Роджеру дуже складно. Суперник у стартовій партії завдав швейцарцю чимало проблем, але Федерер показав, хто був фаворитом цього протистояння та переміг на тай-брейку – 6:7. Наступний сет був вже на не користь легенди тенісу – 6:3.

У вирішальному сеті Федерер перевірив не лише свої нерви, а й своїх прихильників. Тенісисти впевнено брали гейми на власних подачах. Ключовим став 11 гейм, коли у партії вперед вийшов Роджер та вже не відпустив успіх зі своїх рук – 5:7. Еванс ще у вирішальному гейми з подвійним брейком не захистив свою подачу.

В 1/4 фіналу у Катарі Федерер зустрінеться з грузином Ніколозом Басилашвілі, який посідає 42 місце у рейтингу ATP.

Відео найкращих моментів матчу Федерер – Еванс