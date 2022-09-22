Незабаром стане мамою: Світоліна показала, як готується до народження донечки
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
Еліна Світоліна взяла паузу у тенісній кар'єрі через свою вагітність. Найтитулованіша тенісистка України готується вперше стати мамою.
Сім'я чекає на поповнення
Вже у жовтні у сім'ї Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса чекає поповнення. Українська тенісистка народить донечку.
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Спортсменка активно готується до цієї головної події у їх житті. Світоліна скуповує речі у дитячих магазинах. Еліна показала своїм підписникам в інстаграмі цілу гору дитячого красивого одягу.
Світоліна впевнена, що вже готова до материнства.
Думаю, я готова,
– підписала фото тенісистка.
Світоліна готується до материнства / Скриншот із інстаграму тенісистки
Наразі у їх родині лише Гаель Монфіс продовжує свої виступи у тенісному турі.
Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс створили сім'ю у середині липня 2021 року, а вже у травні 2022-го подружжя оголосило про вагітність Еліни. Весілля тенісна пара відсвяткувала у Женеві в колі рідних та близьких, без жодних камер.
Коротко про досягнення Світоліної
- У цьому сезоні Світоліна не здобула жодного трофея, перемогла у 5 матчах при 8 поразках. Сума призови склала трохи понад 262 тисяч доларів.
- Загалом у кар'єрі завоювала 16 титулів та навіть була третьою ракеткою світу. Сума зароблених призових складає майже 21,5 мільйона доларів.
- Через паузу опустилась на 127-му позицію у рейтингу WTA та продовжить своє падіння, втративши звання першої ракетки України.
- На Олімпіаді у Токіо стала бронзовою призеркою з тенісу.