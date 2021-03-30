7 років тому Канкава врятував життя Гусєву у матчі Дніпро – Динамо: відео

30 березня 2014 року в матчі української Прем'єр-ліги між київським Динамо і Дніпром сталося жахливе зіткнення півзахисника і воротаря двох команд, в результаті якого серйозну травму отримав Олег Гусєв.

На 23-й хвилині Бойко вийшов на перехоплення м'яча, і сильно вдарив Гусєва коліном у голову, після чого Олег знепритомнів. Першим на допомогу підбіг Джаба Канкава.

Дивіться також Шевченко назвав свій найважчий епізод біля керма збірної України

Канкава врятував життя Гусєву

Канква негайно почав надавати першу допомогу потерпілому. Він дістав запалий язик футболіста, після чого прийшла медична бригада. Олега Гусєва відвезли зі стадіону на машині "швидкої допомоги".

Як розповів пізніше глава клініки "Борис" Михайло Радуцький, в яку був доставлений гравець Динамо Олег Гусєв, наслідки могли бути жахливими.

"Можна сказати, що футболіст Дніпра врятував життя Олегу. Якби це сталося пізніше, я б не міг передбачити наслідки. Гравець Дніпра зробив все як дуже кваліфікований лікар швидкої допомоги", – сказав він.

Відео жахливої травми Гусєва