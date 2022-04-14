Як дивитись у вічі доньці, коли зґвалтував 10-річну дівчинку, – Блашко про звірства окупантів

Натуралізована біатлоністка з Білорусі Дар'я Блашко з перших днів війни засудила агресію Росії. Спортсменка не розуміє, як загарбники безжально вбивають мирних українців та їдуть додому з награбованим.

Блашко: Як можна їй спокійно дивитися в очі після цього

Окупанти не жаліють ні дітей, ні людей похилого віку. Росіяни знущаються з мирного населення на тимчасово захоплених українських територіях. Загарбники грабують квартири та будинки, забираючи речі українців у свою ворожу країну.

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Дар'я Блашко не розуміє, як можна повернутись до родини та дивитись в очі своєї доньки, коли перед цим зґвалтував такого ж віку дівчинку.

Я не уявляю, як можна приїхати до своєї родини та принести всі награбовані речі. Як можна принести кросівки дитини, якої вже немає серед живих? Привезти це своїй дитині, аби вона носила. Чи як можна приїхати додому після того, як ти зґвалтував 10-річну дівчинку, якщо на тебе вдома чекає донька такого ж віку? Як можна їй спокійно дивитися в очі після цього?,

– сказала біатлоністка.

Відзначимо, що Блашко стала однією з тих натуралізованих біатлоністок, яка першою засудила агресію Росії. Хоча раніше Дар'я виступала під прапором Білорусі, яка активно та відкрито підтримує країну-окупанта.

Біатлоністка на власній шкірі переживала обстріли, 10 днів ховаючись у підвалі з тренером та іншими людьми на вже зруйнованій лижній базі у Чернігові.