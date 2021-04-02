Як Динамо забило найкурйозніший гол в історії без участі у гольовій атаці: відео

У лютому 2012 року київське Динамо забило найбільш кумедний гол у клубній історії. Жоден футболіст киян не взяв участь у результативному моменті.

Курйозний автогол

Зимову перерву у чемпіонаті у 2012 році київське Динамо заповнило тренувальним збором у Туреччині, де кияни провели декілька спарингів. Один із таких матчів точно на довго запам'ятається "динамівцям".

Оце так Іспанія пропустила ганебний гол від Косово після кричущої помилки воротаря: відео

Сталось це у поєдинку проти Маккабі з Ізраїлю, який завершився з рахунком 5:0 на користь киян. Воротар суперників вибив м'яч від воріт, але порив вітру був настільки сильним, що змусив м'яч залетіти назад у володіння Маккабі.

Голкіпер ізраїльського клубу не сподівався на такий розвиток подій та не встиг зреагувати на політ м'яча. Рефері зафіксував автогол воротаря. Воротар ще досі напевно не забув такий епізод. Такі голи у власні ворота побачиш раз на один мільйон матчів. Здається, турецький вітер того дня був фанатом київського клубу.

Минуло вже 9 років, а таких кумедних результативних пострілів ми більше не побачили у поєдинках за участю Динамо.

Відео курйозного голу Динамо