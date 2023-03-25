Готова заміна Луческу: як київське Динамо потроху перетворилося у команду для нового тренера

Столичний колектив уже готує заміну румунському фахівцю. На тренерський місток киян перетендує Ігор Костюк.

У Динамо є два основних варіанти коучів, які зможуть посісти місце на тренерському кріслі після відходу з команди Мірчі Луческу. Виглядає, що колектив формується під одного з потенційних наставників.

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Генератор талантів

Одним з претендентів на посаду головного тренера столичного колектива називають легенду киян Олександра Шовковського, який досить нещодавно увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу. Проте більшу увагу варто приділити іншому колишньому гравцю "біло-синіх" Ігорю Костюку, який наразі очолює юнацький колектив Динамо. Цікаво, що Динамо потроху перетворюється у "команду Костюка".

Діло в тому, що у сьогоднішньому складі киян виступає 15 футболістів, які свого часу грали в чемпіонаті України U-19 та Юнацькій лізі УЄФА під керівництвом Костюка (Попов, Сирота, Супряга, Шапаренко, Дубінчак, Ванат та інші). До того ж, на зимових зборах Мірча Луческу надавав шанс показати себе ще шести представникам команди юніорської команди, трьом з них на той момент не виповнилося ще 18-ти років. Також варто згадати гравців, які проходили становлення в команді Динамо U1-9, коли Костюк входив в тренерський штаб іспанських спеціалістів, а саме Олександра Тимчика, Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва.

Наразі легше буде назвати тих виконавців чинного складу Динамо, становлення яких на юнацькому рівні відбулося без участі Костюка, а саме: Олександр Андрієвський, Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв та Сергій Сидорчук.

Досягнення Костюка в Динамо як тренера