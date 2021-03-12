Легенда у формі: як Бекхем розкішним дальнім ударом влучив у поперечину – відео

Девід Бекхем у свої 45 років може втерти носа будь-якому молодому футболісту. Англієць, який є співвласником Інтер Маямі, продемонстрував неймовірну точність на тренуванні.

Майстер-клас від легенди збірної Англії

У травні 2013 року Девід Бекхем повісив бутси на цвях. Схоже, кар'єра професійного футболіста завершилась, але тренуватись та підтримувати форму англієць продовжив.

Варто побачити В Англії гравці головою зіграли у волейбол на футбольному полі: відео

На ролику видно, як легенда футболу легко поцілив у каркас воріт з дальньої відстані. Обличчя колишнього футболіста не видавало жодних емоцій. Здається, саме такий удар був у планах англійця.

Зараз футболісти Інтер Маямі продовжують активно готуватись до сезону в МЛС. Бекхем вирішив взяти участь у тренуванні та зробити своєрідний майстер-клас для гравців команди, де Девід є одним із співвласників клубу.

За свою кар'єру Бекхем змінив 6 клубів. Найбільш успішну кар'єру створив у МЮ, у далекому 2008 році увійшов в історію збірної Англії, як гравець, який провів за національну команду країни 100 поєдинків. Також відомий виступами за Престон Норт Енд, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, ПСЖ та Мілан.

Відео удару Бекхема