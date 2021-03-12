Легенда у формі: як Бекхем розкішним дальнім ударом влучив у поперечину – відео

Джерело:фейсбук Девіда Бекхема
Девід Бекхем у свої 45 років може втерти носа будь-якому молодому футболісту. Англієць, який є співвласником Інтер Маямі, продемонстрував неймовірну точність на тренуванні.
У травні 2013 року Девід Бекхем повісив бутси на цвях. Схоже, кар'єра професійного футболіста завершилась, але тренуватись та підтримувати форму англієць продовжив.
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На ролику видно, як легенда футболу легко поцілив у каркас воріт з дальньої відстані. Обличчя колишнього футболіста не видавало жодних емоцій. Здається, саме такий удар був у планах англійця.
Зараз футболісти Інтер Маямі продовжують активно готуватись до сезону в МЛС. Бекхем вирішив взяти участь у тренуванні та зробити своєрідний майстер-клас для гравців команди, де Девід є одним із співвласників клубу.
Відео удару Бекхема