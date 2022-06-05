Як автогол Ярмоленка допоміг Уельсу повести у рахунку в дощовому Кардіффі: прикре відео

Збірна України 5 червня зустрічається з Уельсом у фінальній боротьбі за путівку у Катар. Першими нулі на табло розмочили валлійці, але не без допомоги суперника.

Поразка у першому таймі

Команди мали солідний вигляд у першому таймі. Шалений дощ, який падає у Кардіффі не завадив футболістам розмочити нулі на табло, пише 24 канал.

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На жаль, господарі першими повели у рахунку. На 34-й хвилині Уельс заробив право на небезпечний штрафний. Виконувати стандарт взявся Бейл. Після удару Гарета м'яч зустрівся з головою Ярмоленка, який зрикошетив його у власні ворота – 1:0.

Андрій хотів вибити його далі від воріт, але через слизький м'яч йому цього зробити не вдалось. Бущан забирав подачу, якби не рикошет від сьомого номера збірної.

Відео автогола Ярмоленка

Перша частину зустрічі закінчилась мінімальною перемогою Уельсу – 1:0. Попереду у наших хлопців ще гарантованих 45 хвилин, що відіграти та вийти уперед.