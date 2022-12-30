В АПЛ хвилиною оплесків і траурними пов'язками вшанують пам'ять про Пеле

У четвер, 29 грудня, світ сколихнула сумна звістка – у віці 82 років помер Пеле. В Англійській Прем'єр-лізі зворушливо згадають про легендарного футболіста.

В усіх матчах 18-го туру АПЛ проведуть хвилину овацій у пам'ять про "Короля футболу". Також команди вийдуть на футбольне поле з чорними пов'язками на руках.

До теми Помер "Король футболу" Пеле

Його матчі залишаться в пам'яті назавжди

Ось так зворушливо в англійській першості вирішили попрощатись із легендарним футболістом Сантоса та збірно Бразилії.

Перший матч АПЛ відбудеться вже 30 грудня, у якому Вест Хем прийме Саутгемптон. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Також у цей день свій поєдинок проведе Ліверпуль. Суперником "мерсисайдців" буде Лестер (старт о 22:00 за Києвом).

Усі інші поєдинки заплановані на 31 – 1 січня.

Зустріч Арсенала, за який грає Олександр Зінченко, проти Брайтона відбудеться 31 грудня. Це зустріч Зінченка із колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі очолює Брайтон.

Нагадаємо, що Пеле у жовтні 1977 року повішав бутси на цвях, але й досі його чемпіонське досягнення ніхто не зміг перевершити. Бразилець залишається єдиним у світі футболістом, який тричі перемагав на чемпіонаті світу (у 1958, 1962 і 1970 роках).