"Я знайшов спокій": легендарний Майк Тайсон здивував своїм зізнанням про перебування у в'язниці

Легендарний Майк Тайсон розповів про своє перебування у в'язниці. Зірка світового боксу 3 роки свого життя провів за ґратами.

Тайсон: Я провів 3 найкращі роки свого життя

Легендарний боксер наголосив, що роки, які він провів у в'язниці були найкращими у його житті. Там він знайшов душевний спокій.

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Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, хороша людина. Я до всіх добре ставився. У в’язниці я провів 3 найкращі роки свого життя,

– наголосив Тайсон.

Майк також пригадав, як підтримував форму, бувши за ґратами.

"Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто необхідно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоя розсудливість визначала всі сфери життя.

Я бігав у в’язниці по 13 – 14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав, адже в моїй камері була бетонна підлога. Я пошкодив ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кілограмів", – додав боксер.

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