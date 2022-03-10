Я захоплююся силою та мужністю українців, – чемпіонка Ролан Гаррос проти війни в Україні

Польська тенісистка Іга Швьонтек не змогла пройти стороною війну, яку в Україні розпочала російська орда. Титулована спортсменка підтримала Україну.

Вийде на корт із синьо-жовтою стрічкою

Четверта ракетка світу виклала величезний пост в інстаграмі про війну в Україні. Іга Швьонтек висловили солідарність українському народу, який мужньо бореться проти російських окупантів.

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Польська тенісистка проти війни, у які страждають невинні люди та діти. Швьонтек вирішила хоча б якось підтримати українців. Спортсменка буде виступати на турнірі в Індіан-Веллс зі стрічкою квітів у кольорах українського прапора.

Іга додала, що у її команди буде багато стрічок, тому будь-хто теж може доєднатись до такого маленького, але зворушливого жесту.

Швьонтек: Допомога постраждалим – це наша перша реакція

"Мені всього 20 років, у мене не такий великий життєвий досвід, тому я не робитиму вигляду, що точно знаю, як допомагати в умовах війни. Я довіряю конкретним установам та моїй команді. Я знаю, що варто підтримувати такі організації, як Polish Humanitarian Action або Польський Червоний Хрест та інші, які організовано допомагають та підтримують людей", – йдеться у пості Іги.

Польська тенісистка зізналась, що приємно вражена мужністю українського народу та армії України, які не здаються після нападу Росії.

Я захоплююся силою та мужністю українців та пишаюся поляками, які надають величезну допомогу українцям, відкривають їм свої будинки та підтримують біженців на кордонах. Допомога постраждалим – це наша перша реакція. Допомога потрібна і, ймовірно, буде потрібна і в майбутньому, тому важливо підтримувати громадські організації, які мають багаторічний досвід роботи під час гуманітарних криз,

– написала Швьонтек.

"Хочу висловити солідарність із українськими тенісистами"

Також Швьонтек звернулась українських тенісистів, які знайшли у собі сили та продовжують виступати на змаганнях.

"Як спортсмен та полька хочу висловити солідарність із українськими тенісистами. Я бачила, що їхні попередні матчі давалися їм непросто, але водночас вони були дуже важливими. Я також вважаю, що важливо робити свою роботу – грати в теніс. Коли ми граємо та коли виграємо, люди можуть почути нас. Коли ми граємо, ми спілкуємося зі ЗМІ з усього світу. Те, що ми говоримо, важливе для наших уболівальників, і це величезний привілей та відповідальність", – підсумувала полячка.

В 1/32 фіналу Індіан Веллс Швьонтек зіграє проти українки Ангеліни Калініної. Поєдинок відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, що Іга Швьонтек стала справжньою сенсацією Ролан Гаррос у 2020 році. Польська тенісистка сенсаційно стала переможницею престижного турніру. У фіналі полячка переграла американку Софію Кенін.

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