Я всім серцем підтримую відважних людей України, – 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1
Джерело:інстаграм Льюїса Хемілтона
Спортивний світ не оминає осторонь останніх подій в Україні. 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Хемілтон підтримав українців.
У своєму інстаграмі британець підтримав Україну. Він виступив проти війни.
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Коли бачимо несправедливість, дуже важливо з нею боротися. Я всім серцем підтримую відважних людей України, які зазнали такого випробування просто за те, що захотіли вибрати для себе найкраще майбутнє,
– написав Хемілтон.
"І я також підтримую безліч хоробрих громадян Росії, які противляться цьому прояву насильства та шукають лише миру. Будь ласка, бережіть себе. Ми молимося за вас", – додав пілот.
Звернення титулованого гонщика / Фото з інстаграму Хемілтона