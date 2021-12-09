Хочу є**ло тобі набити, – Селезньов у грубій формі погрожував журналістові розправою
Джерело:ТаТоТаке
Форвард Минаю Євген Селезньов знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він погрожував журналістові.
Черговий скандал від Селезньова
У Селезньова виник конфлікт з журналістом ютуб-каналу ТаТоТаке Андрієм Сеньківим. Нападник звинувачує журналіста в брехні, нібито розповсюджував інформацію про порушення футболістом дисципліни.
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Перші погрози почали надходити ще 25 листопада.
Ти просто мене взяв і обмовив. Просто з нічого. Ти мене, як людину, взяв і зганьбив. Ні за що. Тоді я по-іншому буду. Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям і скажу: "Мене просто взяли і обмовили". Тоді ти будеш з ними розмовляти,
– сказав футболіст.
Вже 8 грудня до розмови доєднався головний тренер минаю Ігор Леонов. Він також звинуватив Сеньківа у брехні та заявив, що журналіст робить такі матеріали на замовлення.
Селезньов: Я тобі таких лящів надаю
Футболіст знову зателефонував до Андрія та знову почав погрожувати.
"Ти сам не знаєш, на кого я кричав. Я кричав на тренера? Виходить ти брехун, ти п***абол. Слухай, от чесно, я приїду в Київ 12-го, я тобі таких лящів с**а на* **й надаю. Я тобі клянуся. С**а, тобі дзвонили, а ти об***ався", – сказав футболіст.
В останній розмові з журналістом Євген наголосив, що хоче особисто зустрітися з ведучим та подивитися йому в очі.
"От чесно, знаєш, що я хочу? Е*** про тобі набити. Це можна буде зробити? У Києві ми побачимося з тобою? Ти язиком своїм маєш право балакати, а за вчинки чоловічі не можеш", – додав форвард
Відеозапис розмови
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з Минаєм.
- Селезньов неодноразово наголошував, що не планує завершати кар'єру, поки не стане кращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу.
- Євген Селезньов сезоні 2021/2022 провів на полі 15 ігор в УПЛ. Форварду вдалося відзначитися одним забитим м'ячем та результативною передачею.
- Минай посідає 15-е місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 10 очок у 17 матчах.