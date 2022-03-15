Я тебе не боюся, – перша олімпійська чемпіонка України звернулася до Путіна
Джерело:Newsmax
Українка Оксана Баюл, яка виграла золото Зимових Олімпійських ігор 1994 року, виступила на підтримку українського народу.
Баюл розповіла, що б вона хотіла сказати Володимиру Путіну. Вона також повідомила, що Путін розробив "чорний список", націлений на українських спортсменів.
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"Путін намагається змусити замовкнути всіх, хто не відмовляється від своєї сили, а сила в нашому голосі. Я буду говорити за свій народ. Вони просять мене висловитися. Тому моє послання йому: "Я тебе не боюся". Я стільки всього пережила у своєму житті, і буду говорити за свою країну, за український народ", – заявила Баюл.
Також Оксана подякувала волонтерам за підтримку та розповіла неймовірну історію з Польщи.
"Нехай бог благословить американців, і кожного волонтера, який допомагає Україні. Це люди, з якими ми підтримуємо зв’язок, і моє послання їм таке: ми тут для вас.
У мене була одна жінка, яка потрапила до США через Польщу, і вона сказала мені: «Ці волонтери в Польщі, матері, польські мами, віддали дитячі коляски. Вони залишили їх біля автобусів, і вони намагаються просто поділитися всім, чим можуть", – сказала Баюл.
Оксана Баюл: що відомо про спортсменку
- Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 у Ліллегаммері, чемпіонка світу 1993 року, перша олімпійська чемпіонка незалежної України та єдина – у фігурному катанні.
- Після перемоги на Олімпіаді 16-річна Оксана переїхала з Одеси до США, де мала тривалу професійну кар'єру в шоу.
- У серпні 2021-го року вона повідомила, що відмовилася від українського громадянства.
- Напередодні 30-ліття Незалежності України. Баюл опублікувала ще один пост в інстаграм, де вона поскаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування.