Я роками викликав його на бій, – Хейні назвав бажаних суперників, серед них є Ломаченко

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні готовий вийти на ринг з Василем Ломаченком. Американський боксер заявив, що роками закликає українця провести бій.

Хейні: Я хочу битися з найкращими

23-річний боксер із США запевнив, що хоче боксувати лише проти найкращих бійців світу. Він не уникає серйозних суперників та назвав трійку опонентів із якими був би не проти провести бій.

Цікаво дізнатись Ломаченко не отримає бій за чемпіонські пояси проти Камбососа: промоутер назвав іншого суперника

Серед перечислених поєдинків були двобої з Теофімо Лопесом, Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком. Один із цих боїв додав би авторитетності до кар'єри Девіна: "Перемоги над ними дозволять мені потрапити до списку pound-for-pound та зміцнять мої позиції".

Хейні додав, що вже не перший рік закликає українця провести з ним поєдинок.

Я роками викликав Лому. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником. Я нікого не уникаю, ні від кого не бігаю. Я бажаю вийти в ринг та випробувати свої навички з найкращими бійцями,

– сказав Хейні.

Наступні поєдинки боксерів