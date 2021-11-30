Я роками викликав його на бій, – Хейні назвав бажаних суперників, серед них є Ломаченко
Джерело:Last Stand Podcast with Brian Custer
Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні готовий вийти на ринг з Василем Ломаченком. Американський боксер заявив, що роками закликає українця провести бій.
Хейні: Я хочу битися з найкращими
23-річний боксер із США запевнив, що хоче боксувати лише проти найкращих бійців світу. Він не уникає серйозних суперників та назвав трійку опонентів із якими був би не проти провести бій.
Цікаво дізнатись Ломаченко не отримає бій за чемпіонські пояси проти Камбососа: промоутер назвав іншого суперника
Серед перечислених поєдинків були двобої з Теофімо Лопесом, Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком. Один із цих боїв додав би авторитетності до кар'єри Девіна: "Перемоги над ними дозволять мені потрапити до списку pound-for-pound та зміцнять мої позиції".
Хейні додав, що вже не перший рік закликає українця провести з ним поєдинок.
Я роками викликав Лому. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником. Я нікого не уникаю, ні від кого не бігаю. Я бажаю вийти в ринг та випробувати свої навички з найкращими бійцями,
– сказав Хейні.
Наступні поєдинки боксерів
- Поки що цей бій не є реальним. Вже 4 грудня Хейні позмагається з Джозефом Діасом у Лас-Вегасі (США). Вже через сім днів на ринг вийде Ломаченко, який у Нью-Йорку зустрінеться з ганцем Річардом Коммі.
- Нагадаємо, що нещодавно Лопес сенсаційно втратив чемпіонські титули після поразки від Джорджа Камбососа. Австралієць здобув пояси, які раніше належали Ломаченку, після роздільного рішення суддів. Реваншу між бійцями може не бути, адже в угоді двобою такої опції немає. Все залежить лише від Камбососа та його планів.
- Наразі невідомо, коли Девіс повернеться на ринг. Востаннє Джервонта боксував у червні 2021 року, коли здобув перемогу над Маріо Барріосом.