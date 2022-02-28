Я просто шокований тим, що відбувається в Україні, – 4-разовий чемпіон світу у Формулі-1

Підтримку Україні активно висловлюють відомі спортсмени та організації. 4-разовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель також прокоментував війну в Україні.

Титулований гонщик шокований останніми подіями в Україні. Він зазначає, що йому важко повірити в те, що Росія атакувала українські землі.

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Це все безумство. Іноді ми живемо у своїй бульбашці, де нас хвилює лише зчеплення з трасою та шини. Але не можна забувати: усі ми люди. Як європеєць, я просто шокований тим, що відбувається в Україні,

– наголосив пілот.

"Тяжко думати про роботу, коли люди йдуть на війну та гинуть. Гинуть безневинні люди. Це тема зараз найважливіша. Упевнений, що решта пілотів підтримують цю позицію", – сказав Феттель.

Раніше співчуття українцям висловив відомий пілот 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Хемілтон.

Себастьян Феттель: що відомо

Феттель – німецький автогонщик, пілот Формули-1.

Наймолодший одно-, дво- і трикратний чемпіон світу. Чемпіон Формули-1 сезонів 2010, 2011, 2012, 2013.

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