Я нікуди не пропадала, – "зникла" тенісистка Пен Шуай зустрілася в Пекіні з президентом МОК
Джерело:BBC
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні зустрівся з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка раніше звинувачувала у сексуальному насильстві одного з провідних китайських політиків, а потім зникла.
Разом із Бахом на зустрічі з Пен була присутня колишня голова Комісії спортсменів МОК Кірсті Ковентрі.
До слова Я ніколи не говорила, що мене хтось зґвалтував, – китайська тенісистка виступила з новою заявою
Також французьке видання L'Equipe опублікувало своє інтерв'ю з Пен Шуай. Журналісти повідомили, що поспілкуватися з тенісисткою у неділю їм вдалося у пекінському готелі. Інтерв'ю тривало одну годину та було організовано через Олімпійський комітет Китаю (ТКК).
Зазначається, що спортсменка висловила вдяність за занепокоєння з боку вболівальників та інших тенісистів, які організували кампанію #WhereIsPengShuai у соціальних мережах, але сказала: "Я не думала, що буде таке занепокоєння, і я хотіла б знати: до чого така турбота?"
"Я ніколи не казала, що хтось піддав мене сексуальному насильству", – заявила виданню 36-річна Шуай. Тенісистка також заперечила своє "зникнення", вказавши, що після публікації з нею зв'язалося така кількість людей, що відповісти всім було "неможливо".
Ця публікація викликала величезне нерозуміння з боку зовнішнього світу. Я сподіваюся, що сенс цієї публікації більше не спотворюватиметься. І я також сподіваюся, що ми не додаватимемо до цього ще більше галасу,
– підкреслила вона.
Зникнення Пен Шуай: головне
- Пен Шуай зникла з поля зору громадськості майже на три тижні.
- Сталося це після того, як спортсменка звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю. Мовиться про 75-річного Чжана Гаолі.
- Відсутність на публіці тенісистки виклакало занепокоєння не лише в Китаї, а і у світі.
- Зокрема, Асоціація жіночого тенісу (WTA) закликала КНР провести розслідування інциденту. Крім того, зірки міжнародного спорту попросили надати докази того, що тенісистка перебуває у безпеці.
- Китаянка у 2014 році була першою ракеткою світу у жіночому парному розряді. На її рахунку – перемоги у двох турнірах Grand Slam у парі з тайванською тенісисткою Се Шувей. В одиночному розряді вона підіймалася на 14-й сходинку світового рейтингу.