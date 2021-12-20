Я ніколи не говорила, що мене хтось зґвалтував, – китайська тенісистка виступила з новою заявою

20 грудня 2021 , 12:56
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Джерело:

Lianhe Zaobao

Експерша ракетка світу Пен Шуай відмовилася від звинувачень у сексуальному насильстві на адресу колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі. Про це Пен сказала в інтерв'ю сінгапурській китайськомовній газеті 19 грудня.

Це було перше інтерв'ю Пен у ЗМІ відтоді, як її звинувачення проти колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі викликали занепокоєння через її безпеку і спонукали Жіночу тенісну асоціацію (WTA) призупинити всі свої турніри в Китаї в 2022 році.

До слова Китай офіційно втратив тенісні турніри через справу Пен Шуай про сексуальне насильство

В інтерв'ю газеті Lianhe Zaobao Пен заперечила, що виступала зі звинуваченнями в тому, що Гаолі "примушував" її до сексу і що між ними були стосунки, які тривали кілька років.

"Я хочу прояснити ситуацію: я ніколи нікого не звинувачувала у сексуальному насильстві… Видалення облікового запису в соціальній мережі? Це моя особиста справа. Уся це ситуація – велике непорозуміння", – зазначила вона.

Що відомо про справу Пен Шуай

Хто така Пен Шуай


35-річна тенісистка очолювала рейтинг у жіночому парному розряді. У парі з тайванською тенісисткою Се Шувей вона перемагала на Ролан Гаррос та Вімблдоні у 2014 та 2013 роках відповідно. Найкраща позиція в одиночному розряді – 14-а сходинка. В одиночному розряді вона здобула 2 титули WTA. У 2014 році дійшла до півфіналу US Open.
Автор: Юрій Семенюк