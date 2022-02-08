Я ніх*ра не зрозуміла, – росіянка осоромилася під час інтерв'ю BBC на Олімпіаді

Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх. Срібні медалі виборола команда США, бронзові дісталася Японії.

Росіяни зганьбилися з англійською мовою на Іграх

Збірна ОКР після свого виступу дала інтерв'ю телеканалу BBC. Російські фігуристи зганьбилися незнанням англійської мови, а також нецензурною лексикою в ефірі.

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Журналістка запитала в представниці Росії Анастасії Мішиної англійською мовою про те, як вона почувається після падіння.

Проте росіянка не зрозуміла запитання та кумедно осоромилася.

Я ніх*ра не зрозуміла,

– сказала представниця Росії.

Відео інтерв'ю росіян 18+:

У цьому ж інтерв'ю росіянин Микита Кацалапов не одразу зміг перекласти вираз "член команди". Але зрештою дав раду з перекладом.

Як виступила збірна України