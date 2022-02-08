Я ніх*ра не зрозуміла, – росіянка осоромилася під час інтерв'ю BBC на Олімпіаді
Джерело:ВВС
Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх. Срібні медалі виборола команда США, бронзові дісталася Японії.
Росіяни зганьбилися з англійською мовою на Іграх
Збірна ОКР після свого виступу дала інтерв'ю телеканалу BBC. Російські фігуристи зганьбилися незнанням англійської мови, а також нецензурною лексикою в ефірі.
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Журналістка запитала в представниці Росії Анастасії Мішиної англійською мовою про те, як вона почувається після падіння.
Проте росіянка не зрозуміла запитання та кумедно осоромилася.
Я ніх*ра не зрозуміла,
– сказала представниця Росії.
Відео інтерв'ю росіян 18+:
У цьому ж інтерв'ю росіянин Микита Кацалапов не одразу зміг перекласти вираз "член команди". Але зрештою дав раду з перекладом.
Як виступила збірна України
- Збірна України посіла 10-те місце у командному турнірі з фігурного катання.
- Найвище судді оцінили виступ Анастасії Шаботової.
- 16-й фігуристці вдалося успішно виконати коротку програму та заробити 62.49 бала. Таким чином вона посіла 7-ме місце та здобула 4 очки для команди.
- Збірна України за свій виступ заробила 8 балів.
- Іван Шмуратко кваліфікувався до довільної програми. У короткій програмі 20-річний киянин посів 22-ге місце.