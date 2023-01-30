Я нічого не боюся, – ексзірка Барселони розповів про своє життя за ґратами

Зірковий у минулому захисник ПСЖ та Барселони Дані Алвес адаптовується до нового життя. Футболіст потрапив у в'язницю через секс-скандал під час відпочинку.

39-річний футболіст продовжує "насолоджуватись" новим життям. Найтитулованіший гравець світу був заарештований після скандального інциденту у нічному клубі Барселони, який стався 30 грудня 2022 року. Дані Алвес засунув руку під спідню білизну одній з дівчат, яка була там на відпочинку. Та поскаржилась на футболіста охороні та поліції.

До теми Після секс-скандалу: ексзірка Барселони зіграв дебютний матч у в'язниці з охоронцем Роналдінью

Алвес: Я прийму все, що буде

Згодом зірковий бразилець, якого 20 січня 2023 року було взято під варту, визнав свою провину. Алвес аргументував своє мовчання тим, що не хотів зруйнувати свій шлюб із дружиною. Але все і так вийшло на чисту воду. Тепер на захисника чекає від 4 до 10 років перебування за ґратами.

Колишній захисник Барселони та ПСЖ прокоментував своє життя у в'язниці. Дані розповів подробиці свого складного життя та запевнив, що витримає усі випробування, яке впадуть на його плечі.

Я прийму все, що буде. Я пішов із дому, коли мені ледь виповнилося 15 років. Я подолав дуже важкі та складні ситуації у своєму житті. Зараз ще один із таких моментів. Я нічого не боюся,

– сказав Алвес.

Нещодавно зірковий футболіст зіграв в улюблену гру мільйонів зі своїми новими сусідами. Серед таких навіть знайшовся охоронець Роналдінью з прізвищем іншого відомого гравця Коутінью, який живе з Алвесом в одній камері.

Головне про кар'єру Дані Алвеса