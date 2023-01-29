Найтитулованіший гравець світу був заарештований після скандального інциденту у нічному клубі Барселони, де Дані Алвес порушив особистий простір однієї з відпочиваючих. Його звинуватили у насильстві, у тому, що начебто футболіст засунув руку під спідню білизну одній з відвідувачок. Згодом зірковий футболіст, якого 20 січня 2023 року було взято під варту, визнав свою провину.

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Не покидає улюблену справу усього свого життя

Спершу бразилець не розколювався, а згодом розповів, чому приховував свою жахливу витівку. Алвес не хотів, щоб його шлюб із дружною розпався. Однак тепер Дані загрожує від 4 до 12 років ув'язнення.

Але навіть за ґратами Дані Алвес не сумує. Колишній захисник Барселони продовжує грати в улюблену гру мільйонів навіть під вартою. Бразилець провів свій перший матч. Такий собі, звичайно, дебют для ексзірки каталонського клубу. Швидше за все, що інші ув'язнені навіть не мріяли зіграти в одній команді з найтитулованішим футболістом планети.

Цікаво те, що саме під вартою Алвес познайомився з Коутінью, але не тим, що теж грав за іспанський клуб, а охоронцем іншого легендарного бразильського футболіста Роналдінью. Чоловіки разом не лише грають у футбол, а й ділять одну камеру у в'язниці.

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