Я ничего не боюсь, – экс-звезда Барселоны рассказал о своей жизни за решеткой

Звездный в прошлом защитник ПСЖ и Барселоны Дани Алвес адаптируется к новой жизни. Футболист попал в тюрьму из-за секс-скандала во время отдыха.

39-летний футболист продолжает "наслаждаться" новой жизнью. Самый титулованный игрок мира был арестован после скандального инцидента в ночном клубе Барселоны, который произошел 30 декабря 2022 года. Дани Алвес сунул руку под нижнее белье одной из девушек, которая была там на отдыхе. И пожаловалась на футболиста охраны и полиции.

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Алвес: Я приму все, что будет

Впоследствии звездный бразилец, который 20 января 2023 был взят под стражу, признал свою вину. Алвес аргументировал свое молчание тем, что не хотел разрушить свой брак с женой. Но все и так вышло на чистую воду. Теперь защитника ждет от 4 до 10 лет пребывания за решеткой.

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ прокомментировал свою жизнь в тюрьме. Данные рассказал подробности своей сложной жизни и заверил, что выдержит все испытания, которые упадут на его плечи.

Я приму все, что будет. Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Теперь еще один из таких моментов. Я ничего не боюсь,

– сказал Алвес.

Недавно звездный футболист сыграл в любимую игру миллионов со своими соседями. Среди таких даже нашелся охранник Роналдинью с фамилией другого известного игрока Коутинью, живущего с Алвесом в одной камере.

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