Я – некрасива, – футболістку збірної Ірану звинуватили у тому, що вона чоловік
Джерело:Xendansports
25 вересня жіноча збірна Ірану здобула перемогу над командою Йорданії у матчі відбірного турніру Кубка Азії та вийшла у фінальну частину турніру. Після зіграного поєдинку у представників Йорданії виникли сумніви, що одна із футболісток команди Ірану є жінкою.
Жінка чи чоловік
Після зустрічі президент Федерації футболу Йорданії Алі бін аль-Хусейн звернувся до ФІФА з проханням перевірити стать голкіперки Зохре Коудаї.
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Менеджер вважає, що ворота Ірану захищав чоловік. Це викликало великий резонанс. Коудаї з часом відреагувала на звинувачення: "Мій єдиний гріх у тому, що я – некрасива", – сказала сама Зохре.
У відповідь на це звинувачення воротарка Зохре Коудаї пообіцяла подати до суду на президента Федерації футболу Йорданії, сина короля Йорданії Хусейна та одного з віцепрезидентів ФІФА.
Зохре Коудаї / Фото New York Post