Я не товаришую з ним так близько, – Миколенко про свого майбутнього опонента-одноклубника

Віталій Миколенко поділився сподіваннями щодо майбутнього матчу зі збірною Англії. Український фулбек зачепив тему "Вемблі", Руслана Ротаня та теперішнього складу національної команди.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про відносини з голкіпером Евертона та "трьох левів" Джорданом Пікфордом. Також фулбек "ірисок" порівняв збірні Англії та України.

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З холодним розумом

Миколенко розповів, що нічого особливого у його відносинах з Пікфордом немає, а їхнє майбутнє протистояння не несе жодного принципового характеру. Також Віталій поділився своїми враженнями щодо тимчасового коуча збірної Руслана Ротаня. Віталій запевняє, що він – "свіжа кров" у світі тренерів, а співпраця з ним приносить одне задоволення.

Я не товаришую з Пікфордом так близько, але ставлюся з повагою, як і він до мене. Ми партнери по команді, нічого такого особливого. Про цю гру не говорили, тому що в них не на 100 відсотків було зрозуміло, чи їде він у збірну. У них виклик за тиждень до матчу прийшов. Не було про що говорити. Щодо Ротаня то враження хороші. Я намагаюся як губка вбирати все. Додам, що тренерський штаб може і молодий, але вони дуже хочуть вигравати, допомогти команді. Вони фанати цієї справи, це мені подобається. Свіжі ідеї в команді, в грі. Хочеться слухати й слухати, кайфуєш від цього,

– розповів Миколенко.

Також Віталій взявся порівнювати збірні України та Англії зі зразками Євро-2020. Лівий фулбек впевнений, що "синьо-жовті" стали значно сильніші, оскільки багато гравців тепер грають в іноземних чемпіонатах, а от англійці змін не зазнали. До того ж, Миколенко поділився очікуваннями від арени, на якій відбудеться зустріч команд.

Збірна України, напевно, стала сильнішою з часів Євро, оскільки тепер більше футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах. Думаю, це нам зіграє на руку. Сподіваюся, що це допоможе нам, якщо будемо виконувати те, що нам говорить тренерський штаб. Щодо англійців, то за 2 роки вони, напевно, не так сильно змінилися у складі. Практично всі ті гравці, які є зараз, грали тоді проти нас. Думаю, це дуже збалансована команда, у якої є все. На "Вемблі" я не грав, але деякі футболісти та головний тренер грали там. Думаю, поділяться своїми думками. Не скажу, що грати там – це щось особливе. Ми граємо проти топ-збірної, немає різниці, на якому стадіоні. Будемо думати про команду, а не про стадіон,

– вважає Миколенко.

Нагадаємо, що матч між збірною України та Англії пройде 26-го березня на переповненому "Вемблі". Команди зійдуться в рамках відбору до Євро-2024. Збірна "трьох левів" у своєму першому поєдинку здолала команду Італії (1:2), а от щодо інших суперників з нашої групи, то збірна Північної Македонії перемогла Мальту з рахунком 2:1.