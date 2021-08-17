Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються за нашу країну на східних кордонах, – Горуна

Український каратист Станіслав Горуна розповів про ставлення до військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії на Сході. Сам Горуна теж є військовослужбовцем.

Після Олімпіади-2020 в Токіо Горуна закинули відсутність національних позицій через поїздки в Росію на турніри вже після того, як почалася російсько-українська війна.

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Сам Горуна в інтерв'ю сайту 24 каналу заявив, що вдячний усім, завдяки кому "мав змогу представляти на Олімпіаді державу Україну та повернутися з Токіо в мирний Київ"

"Я розумію, що якби не добровольці та волонтери на початку війни, ворог увійшов би не лише в Крим і частину Донеччини і Луганщини, а значно глибше. І нам би було зараз не до спорту і не до Олімпіади. Я прихиляю голову перед людьми, які вберегли для нас Україну. Мушу визнати, що я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються зараз за нашу країну на її східних кордонах. Можу сказати, що зараз, в умовах гібридної війни можу принести Україні більше користі як спортовець. Я і ті інші 156 олімпійців, які представляли нашу державу в Токіо. Кажу це до того, що окремі персоналії люблять відправляти нас на фронт. Чи змінило б щось суттєво там додаткових 157 душ? Натомість представляючи нашу державу на міжнародній арені, ми сприяємо підняттю її іміджу. Разом з тим, будучи військовозобов’язаним, у разі, якщо почнеться повномасштабна війна, не ховатимуся і теж буду захищати цілісність України", – заявив Горуна.

Каратист додав, що планує провести зустрічі і з представниками Спілки ветеранів АТО у Львові, а також кількох волонтерських організацій.

"З представниками окремих націоналістичних організацій зустрічався вже в Києві. Ми поговорили та порозумілися. Вважаю своїм обов’язком пояснити їм, що маю патріотичні погляди. У своїх попередніх інтерв’ю я відкрито називав Путіна "х...лом". І мені байдуже, як це сприймуть друзі в Росії. З тими, хто цього не приймає, мені не по дорозі", – відзначив Горуна.