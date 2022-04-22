Я до останнього не вірив, – Беленюк про повномасштабне вторгнення Росії

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк розповів, як змінилася його діяльність після повномасштабного вторгнення Росії. Спортсмен активно допомагає військовим та місцевим.

Беленюк: Перші декілька днів була так звана "адаптація"

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Жан Беленюк розповів про вимушені зміни у своєму житті. Олімпійський чемпіон до останнього не вірив, що Росія може прийти з війною у нашу країну.

Читайте також Вони ллють бруд з приводу мого кольору шкіри, – Беленюк про расистські повідомлення від росіян

"Напевно як і в кожного українця… Перші декілька днів була так звана "адаптація". Я до останнього в це не вірив, якщо чесно. Хоча нас попереджали, що велика концентрація російських військ на кордоні, що все можливо. Ми були готові, але я до останнього не міг повірити в те, що люди, які називають нас так званим "братнім народом" можуть піти зі зброєю і намагатимуться нас знищити", – зазначив Жан.

Атлет робить все можливе для швидкої перемоги України. Він допомагає військовим, розвозить гуманітарну допомогу місцевим, а також веде війну на інформаційному фронті.

Тому живемо в новій реальності, робимо все для перемоги, волонтеримо, допомагаємо армії, намагаємося здобувати перемоги на спортивному фронті, допомагаємо атлетам, які можуть себе проявити на міжнародній арені, ведемо війну на інформаційному фронті,

– додав Беленюк.