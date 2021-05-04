Я в чудовій формі та можу виграти матч, – 74-річна тенісистка Фолкенберг після поразки 0:6, 0:6

Американська тенісистка Гейл Фолкенберг у 74 роки провела свій перший матч після перерви. І поступилася у двох сетах з рахунком 0:6, 0:6.

Гейл Фолкенберг заявилася у кваліфікацію турніру ITF у Флориді. І у суперниці їй випала 20-річна Тіфані Фіке.

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Рівного матчу між суперницями не відбулося. Попри те, що Фолкенберг зуміла виконати два ейси, матч вона програла "всуху" – двічі по 0:6.

Але ця поразка не засмутила тенісистку. І вона має намір і надалі виступати на професійному рівні.

"У мене дуже хороша подача з руки. Два ейси – непогано, правда? Я над цим працюю. Грунт не моє улюблене покриття, мені комфортніше на харді, але я цілком задоволена своїм рівнем в матчі. Я набирала очки, було кілька рівних геймів, "рівно". Я поступово повертаюся на свій рівень, мені просто потрібно більше грати. Я продовжу працювати. Потрібно зберігати позитивний настрій, щоб рухатися вперед і додавати. Я буду грати, поки моє тіло не скаже "стоп". Я все ще можу виграти професійний матч", – переконана Фолкенберг.

Також вона назвала причину свого спортивного довголіття.

"Мені 74 роки, але я в прекрасній формі. За винятком колін, які втомилися, все в порядку. Я ніколи не отримувала травм. Я не курю, не п'ю, не приймаю наркотики і дотримуюся дуже збалансованої дієти: овочі, картопля і фрукти", – розповіла 74-літня тенісистка.

Для Гейл Фолкенберг цей матч став першим після трирічної перерви.

Вперше Фолкенберг оголосила про перерву в професійних виступах у 1999 році. Тоді їй було 52 роки. А найкращим її показником в рейтингу WTA було 343-є місце.

З 2003 до 2011 року Фолкенберг не було змоги тренуватися, адже вона доглядала за хворою матір'ю. Після її смерті Фолкенберг вирішила повернутися у професійний спорт.

Після відновлення кар'єри у 2011 році, Фолкенберг провела 43 матчі. Але перемогу здобула лише в одному з них – у першому колі кваліфікації турнірі ITF в Алабамі. Їй тоді було 69 років.