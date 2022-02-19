Я був у вбиральні довше, ніж спав, – норвезький лижник про невдачу у марафоні на Олімпіаді

На олімпійських іграх відбувся останній старт у лижних перегонах. Спортсмени змагалися у марафоні.

Клебо: У мене були проблеми зі шлунком

Хоча ця гонка виявилася дещо несправжньою, оскільки її скоротили на 22 кілометри. Це вирішили зробити через аномальний холод.

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Головний із фаворитів на перемогу – норвежець Йоганнес Клебо неочікувано зійшов з дистанції.

Упродовж перших восьми кілометрів норвежець був лідером. Проте вже на позначці 9.7 кілометри титулований лижник почав втрачати секунди. Після екватору гонки Клебо програвав лідерам понад хвилину.

Вже на 20-му кілометрі Клебо вирішив зійти з дистанції.

Сам лижник прокоментував свій провальний виступ. Виявилося, що у нього були проблеми зі здоров'ям ще до початку марафону.

Минулої ночі я взагалі не спав. У мене були проблеми з шлунком, не знаю, з чим вони пов'язані. Але я був у вбиральні довше, ніж спав за останні 24 години. Думав, що не пройду навіть п'ять миль, але потім дистанцію скоротили. Це вже зовсім інша гонка. Але я все одно не зміг її подолати, це не спрацювало,

– сказав Клебо.

Олімпійським чемпіоном у марафоні став спортсмен ОКР Олександр Большунов, "срібло" в Івана Якимушкіна, а "бронза" дісталася норвежцю Сімену Хегстаду Крюгеру.

Україна не брала участі у цій дисципліні.

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