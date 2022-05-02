Я була сліпою, – Цуренко вибачилася за виступи на Кубках Кремля

Українська тенісистка Леся Цуренко звернулася до своїх шанувальників. Вона вибачилася за те, що їздила до Росії після 2014 року.

Тенісистка попросила вибачення

Цуренко продовжувала брати участь на турнірі в Москві попри те, що у 2014 році Росія почала окуповувати території України. Тенісистка наголосила, що вона помилялася у своїй позиції відносно Росії, хоча на той момент вважала, що своєю поведінкою демонструє заклик до миру.

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"Знаєте, я ж була однією з тих, хто продовжував їздити на Кубок Кремля. Я грала там, була впевнена, що своєю поведінкою демонструю заклик до миру, що це якось допоможе нашим країнам бути єдиними, що все в нас буде добре", – пояснила свої виступи Цуренко.

Я помилялася. Я була сліпою. Мені здається, я жила в якомусь світі фантазії. Я дійсно хочу вибачитися перед Україною, перед українським народом за те, що я була нереально сліпою. Я неадекватно оцінювала ситуацію на той момент. Зараз у мене особисто жодних питань немає, все зрозуміло. Я просто хочу вибачитися. Дійсно,

– заявила спортсменка.

З перший днів повномасштабної війни WTA та ATP оголосили про скасування усіх турнірів, що мали відбутися у Росії у 2022 році, зокрема Кубка Кремля. Проте рішення Вімблдону відмовити в участі російським та білоруським спортсменам тенісні асоціації не підтримали.

Цуренко 6 разів виступала на Кубках Кремля. На останньому турнірі в Москві, що відбувся у 2021 році, виступили чотири українські тенісистки: Леся Цуренко, Надія Кіченок, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.