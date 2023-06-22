Брудні ігри асоціації: WTA відкрила справу на тренера української тенісистки Цуренко

Жіноча асоціація тенісу (WTA) продовжує підступно тиснути на українських тенісисток. Цього разу Леся Цуренко знову стала "жертвою" рішень WTA.

WTA розпочала слідство щодо Микити Власова, тренера Лесі Цуренко. Українська тенісистка шокована таким надісланим листом від асоціації. На жаль, через конфіденційність тенісистка не може розповісти усіх деталей та причин, чому проти її наставника відкрили справу.

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Цуренко: WTA намагається тиснути на мене, продовжуючи те, що розпочав Стів Саймон

Цуренко розповіла, що вже сконтактувалась із адвокатом щодо цієї справи. Ймовірно, це реакція на те, що саме Власов став ініціатором відкриття розслідування щодо дій СЕО WTA Стіва Саймона. Наставник тенісистки подав офіційний запит до асоціації із вимогою відкрити справу.

Тенісистка пригадала свою розмову з Саймоном щодо позиції російських та білоруських спортсменів, яка викликала панічну атаку в українки. Через що Леся знялась із турніру Індіан-Веллс. На що WTA ніяк не відреагувала.

Це вказує на те, що WTA просто намагалась замовчати цей інцидент і факт морального аб’юзу з боку CEO компанії. Я була розгублена та певним чином налякана такою байдужість та ігноруванням ситуації, в якій я опинилась. Я чекала, що хтось з офіційних осіб ініціює розслідування цієї справи, адже це безпрецедентно, коли голова компанії дозволяє собі ментальний аб’юз відносно людини, що страждає від війни. Нічого не відбувалось, абсолютно всі посадові особи WTA просто ігнорували цей інцидент,

– сказала Цуренко.

Леся впевнена, що WTA вирішила прибрати людину, яка вступилась за неї після інциденту із головою асоціації. На думку Цуренко, WTA намагається таким чином тиснути на неї, продовжуючи справу Саймона: "Я не можу повірити, що в цивілізованому світі досі можливо побачити такі брудні ігри, що голова компанії намагається будь-яким чином уникнути відповідальності за свої власні дії та не цурається жодних методів".

Схоже, що у WTA вирішили показати Цуренко, що її слова не мають ніякого значення. А от виступати проти асоціації не варто, адже можна нарватись на ось такі наслідки.

Жіноча тенісна асоціація взагалі з'їхала з розуму. Як це російські та білоруські тенісисти мають право підтримувати чи не підтримувати війну в Україні, коли колишній український тенісист Сергій Стаховський ледь не загинув на фронті. Твердження про спорт поза політикою вже давно не існує.

Відзначимо, що свого часу тренер Цуренко мав конфлікт із білорускою Аріною Сабалєнко.