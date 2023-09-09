Більше ніяких провокацій з футболками Спартака: WTA заборонила символіку підсанкційних компаній

Жіноча тенісна асоціація (WTA) внесла зміни до своїх правил. Тепер учасники змагань під егідою WTA не зможуть використовувати різноманітну символіку підсанкційних компаній та осіб.

Після низки скандалів за участю російських тенісисток, які ніби ненароком рекламували підсанкційні компанії та бренди, WTA вимушена була внести зміни до правил турнірів. Відтепер учасники змагань під егідою WTA не зможуть співпрацювати з компаніями, які підтримують агресію проти України.

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Відповідні зміни WTA оприлюднила на офіційному сайті. Тепер "нейтральні" тенісистки будуть уважнішими до своїх аксесуарів.

Оновлені правила WTA

Тенісисткам заборонено носити чи демонструвати іншим чином символіку підсанкційних компаній та осіб на корті чи за його межами.

Заборона поширюється на всіх тенісисток, що беруть участь у турнірах або інших заходах під егідою WTA, незалежно від того, чи тенісистка знаходиться на місці проведення турніру.

На турнірах заборонено відображати ідентифікацію підсанкційних компаній та осіб у рекламних матеріалах, медіаплатформах, вивісках на кортах та на місці проведення турніру, а також на уніформі персоналу турніру.

Заборонено рекламувати продукти, неприємні чи незручні для членів WTA.

Нагадаємо, що у квітні цього року російська тенісистка Анастасія Потапова вийшла на матч проти американки Джессіки Пегули у футболці московського Спартака. Це викликало хвилю обурення та критики. До речі, спонсор цього клуб компанія "Лукойл" входить в санкційний список США.