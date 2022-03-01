WBA виключила російських боксерів із рейтингів та заборонила бої в Росії

Всесвітня боксерська організація (WBA) ухвалила жорсткі рішення на тлі російсько-української війни.

У WBA прибрали росіян з рейтингів – тепер на тих місцях, які раніше посідали російські боксери вписано хештег #nowar. Замість титулу – #peace, а на місці назви країни – WBA. Білоруських боксерів це стосується також.

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Повний текст заяви WBA

"Всесвітня боксерська асоціація (WBA) на підтримку миру та припинення вторгнення Росії в Україну цього понеділка провела засідання, на якій одноголосно схвалили наступні дії:

1. WBA виключає російських і білоруських боксерів з наступних рейтингових списків. Захід є тимчасовим і переглядатиметься щомісяця. Нинішні чемпіони світу чи регіонів збережуть свій статус, і це також буде перевірено відповідним комітетом.

2. Ми підтверджуємо несанкціонування світових та/або регіональних поєдинків у Росії.

3. Російським і білоруським офіційним особам також буде заборонено брати участь у боях на чемпіонатах світу та/або регіонів відповідно до резолюції Виконкому WBA.

4. Російським бійцям не дозволять вийти на ринг зі своїм прапором, не лунатиме їхній гімн і не називатиметься країна.

5. Промоутери або команди російських боксерів, які порушують це положення, можуть бути піддані санкції.

6. WBA залишає за собою право виключити зі свого рейтингу боксерів, які виступають за війну.

7. До Білорусі застосовуються всі заходи.

8. Усі менеджери, промоутери, тренери, пов’язані зі Всесвітньою боксерською асоціацією, будуть, в міру своїх можливостей, шукати механізми посередництва для миру.

9. WBA розпочне кампанію за мир.

WBA через свого президента Джілберто Хесуса Мендосу та його дирекцію прагне виконати всі необхідні дії для досягнення миру.

Заходи, про які ми оголошуємо сьогодні, є тимчасовими і мають негайну дію. Вони можуть бути посилені або призупинені в міру розвитку ситуації", – сказано в повідомленні.

Також всі боксерські організації WBO, IBF, WBC, WBA домовилися не визнавати змагання, що проводяться в Росії.

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