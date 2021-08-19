Український боксер Далакян дізнався ім'я наступного суперника

WBA призначила бій між українцем Артемом Далакяном і панамцем Луїсом Консепсьйоном. Далакян є чемпіоном світу в найлегшій вазі за версією WBA, а Консепсьон – тимчасовий чемпіон.

Сторонам дали 30 днів, щоб домовитися з приводу проведення бою. Термін закінчиться 18 вересня.

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Раніше Артем Далакян не зміг домовитися про поєдинок з володарем поясу WBC Хуліо Сесаром Мартінесом (18-1, 14 КО).

Мартінес планував повернутися на ринг у вересні, а серед діючих чемпіонів світу тільки у Далакяна ще немає підтвердженого бою. Санні Едвардс буде битися з Рікардо Сандовалем, а у Масайоші Накатані попереду поєдинок з Анхелем Акостою.

Останній бій Далакяна

Артем Далакян в останній раз виходив на ринг 8 лютого в Києві, коли за очками пройшов Хосбера Переса і в четвертий раз захистив титул WBA в найлегшій вазі.