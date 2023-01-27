Взяла приклад із сестри: Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті

У швейцарському Ленцерхайде закінчилась жіноча спринтерська гонка на чемпіонаті Європи-2023 з біатлону. Тріумфаторкою гонки стала українка Анастасія Меркушина.

П'ять біатлоністок представляли Україну на чемпіонаті Європи у спринті. Першою серед українок на трасу вийшла Кривонос, але Анна не змогла продемонструвати серйозний результат, пише 24 Канал.

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Третя нагорода для України

Далі у гонку вступила новоспечена срібна призерка чемпіонату Європи Юлія Джима. Киянка прикро схибила останнім пострілом на лежці. На другій стрільбі лідерка збірної України вибила 4 із 5 мішеней, тому випала із боротьби за нагороди. Юлії не вдалось повторити свій результат, який показала в "індивідуалці". Останнє коло для Джими вийшло лише формальним – потрібно було лише доїхати до фінішу.

Третьою серед українок у спринт вступила Меркушина-старша. Анастасія вкотре довела, чому вважається однією з найшвидших біатлоністок на вогневому рубежі – два нулі та перемога у спринті.

На останньому колі Анастасія йшла по часу німкені Ванесси Хітц, яка була однією з найшвидших по ходу. У фінішному коридорі українка віддала усі сили та випередила шведку Тільду Йоганссон, яка стала другою, на 0,5 секунди. Третьою фінішувала німкеня Хітц.

Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи-2023 з біатлону у спринті. Це перша медаль біатлоністки на цьогорічному старті та третя для України.

Відео переможних моментів Меркушиної у спринті

Меркушина-старша втретє перемагає на рівні чемпіонату Європи. У сезоні-2014/2015 Анастасія зробила золотий дубль в естонському Отепяя. Українка тріумфувала у спринті та гонці переслідування на юніорському рівні.

Ще одна досвідчена українка Олена Білосюк повторила долю Джими та просто добігала останнє коло до фінішу.

Любов Кип'яченкова, яка стартувала останньою серед українських біатлоністок, тричі схибила на двох вогневих рубежах (2+1) та фінішувала далеко від топ-20.

Результати жіночого спринту

1. Анастасія Меркушина (Україна) 23:04.15

2. Тільда Йоганссон (Швеція) +0,5

3. Ванесса Хітц (Німеччина) +1,8

...

22. Анна Кривонос (0+1) +1:26.0

39. Юлія Джима (1+2) +1:58.7

52. Любов Кип'яченкова (2+1) +2:11.5

55. Олена Білосюк (1+2) +2:14.8

27 січня на чемпіонаті Європи відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки о 15:00 (за Києвом).