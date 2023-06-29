Забивав іспанцям: європейські клуби кинули око на форварда збірної України на Євро-2023

Завдяки виступам на молодіжному Євро-2023 футболісти збірної України U-21 можуть привернути до себе погляди іноземних клубів. Деякі європейські команди вже записали українські прізвища у свій блокнот.

Автор голу у ворота Іспанії Богдан В'юнник потрапив на олівець одразу чотирьох європейських клубів – Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (усі із Швейцарії) та Динамо Будейовице (Чехія). Найбільш відомі із цього переліку Люцерн та Янг Бойз.

Варте уваги Приваблива пропозиція: скільки фіналіст ЛЧ готовий заплатити за воротаря збірної України

Під прицілом європейських клубів

Однак чеський клуб вирішив зіграти на випередження та вже навіть зробив офіційну пропозицію Шахтарю по 21-річному нападнику "гірників". Динамо Будейовице хотів би орендувати В'юнника із правом викупу.

У такому випадку для В'юнника це буде вже не перший закордонний досвід. Він пограв у Швейцарії та Австрії.

Контракт нападника з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2025 року. Його трансферна вартість оцінюється у 350 тисяч євро. Однак Шахтар точно хоче виручити за свого вихованця значно більше.

Наразі Богдан зосереджений виключно на виступах за нашу "молодіжку" на Євро-2023. Попереду у команди Руслана Ротаня надскладний чвертьфінальний екзамен проти грізної Франції. А якби наші втримали перемогу над Іспанією, а не нічию 2:2, то на "синьо-жовтих" очікував би значно слабший суперник.

На молодіжному Євро-2023 В'юнник взяв участь в усіх трьох матчах групового раунду. 19 хвилин Богдан отримав у поєдинку проти Хорватії та 13 хвилин зіграв проти Румунії. А от зустріч проти іспанців відіграв без заміни, у якій й відзначився першою результативною дією на цьому турнірі.

Головне про кар'єру Богдана В'юнника