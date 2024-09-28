Путіністка Вяльбе запропонувала скинути бомбу на Лондон: що так роздратувало колишню лижницю

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) продовжила відсторонення російських спортсменів на сезон 2024/25. У країні-агресорці знайшли "адекватну" відповідь на санкції.

Рупором праведного гніву виступила триразова олімпійська чемпіонка Єлєна Вяльбе. Колишня лижниця, а нині голова Федерації лижних гонок Росії запропонувала провести бомбардування столиці Великої Британії, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також "Нейтральність" заради Путіна: в Росії лижники вишикувались у літеру "Z" під час забігу – фото

У Росії підгоріло від продовження санкцій у лижному спорті

"Нейтральна" керівниця спортивної організації звинуватила весь навколишній світ у русофобії. Вяльбе повністю підтримує людожерську політику Путіна. Чиновниця замість виведення російських військ з України та припинення війни, пропонує завдати удару по Лондону.

"Я скажу речі, які взагалі не можна казати. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили.

Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, коли наша сила дратує весь світ.

Якщо ще рік тому я говорила, що нас повернуть після закінчення СВО (так у Росії називають війну проти України – 24 Канал), то тепер я розумію, що навіть після спецоперації швидко нічого не станеться. На повернення на міжнародну арену піде ще не один рік", – цитують Вяльбе російські ЗМІ.

Будемо сподіватися, що заява голови Федерації лижних гонок Росії не залишиться поза увагою МОК та інших спортивних організацій. Це вже не перші такі заяви спортивних функціонерів, які "внє палітікі".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну усі спортсмени з країни-агресорки та її сателіта Білорусі відсторонені від міжнародних змагань під егідою FIS.